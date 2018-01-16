Уфимцы стали больше выпивать за рулём

В 2017 году Уфе на 27% увеличилось количество задержанных водителей в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал БСТ, корреспонденты которого побывали на совещании об итогах деятельности ГИБДД. В госавтоинспекции также отметили тему детского травматизма, и не зря, за 12 месяцев на дорогах погибло 23 несовершеннолетних гражданина. В целом же количество ДТП на дорогах региона уменьшилось.
Из положительных моментов по мнению главы регионального ГИБДД Динара Гильмутдинова – разделение ответственности за безопасность на дорогах.
- Вот все привыкли, что ГИБДД отвечает за безопасность дорожного движения, а другие ведомства нет. Сегодня эта ситуация поменялась в корне. За качество дорог отвечает минтранс, за детей отвечает минобразования, за то, что скорая помощь вовремя приезжает- минздрав, - уточнил Динар Гильмутдинов.