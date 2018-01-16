Уфимцы стали больше выпивать за рулём

В ГИБДД подвели итоги 2017 года.

В 2017 году Уфе на 27% увеличилось количество задержанных водителей в нетрезвом состоянии, сообщает телеканал БСТ, корреспонденты которого побывали на совещании об итогах деятельности ГИБДД. В госавтоинспекции также отметили тему детского травматизма, и не зря, за 12 месяцев на дорогах погибло 23 несовершеннолетних гражданина. В целом же количество ДТП на дорогах региона уменьшилось.

Из положительных моментов по мнению главы регионального ГИБДД Динара Гильмутдинова – разделение ответственности за безопасность на дорогах.