Руслан Гизатуллин: Семье сгоревшего в Ишимбае помогут

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» рассказал об этом Медиакорсети.

Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Гизатуллин сообщил Медиакорсети, что в региональном отделении было принято решение оказать помощь жителю Ишимбая Дмитрию Рудову. Напомним, вчера он облил себя бензином и поджег, чтобы, по его словам, привлечь внимание на то, что ему, больному подагрой, не оказывается медицинская помощь.

- Вчера в региональном отделении было принято решение об оказании финансовой помощи семье Дмитрия Рудова, - рассказал Медиакорсети Руслан Гизатуллин. – Мы выяснили, что у него двое детей, с женой он в разводе. Кроме того, ишимбайскому отделению партии поручено выяснить, что еще можно сделать для его семьи, узнать, какие проблемы есть у семьи, чтобы оказать ей комплексную помощь.

Дмитрий Рудов письменно не обращался ни в Башкортостанское отделение партии «Единая Россия», ни в приемные в Салавате (где он работал) и в Ишимбае (где он жил), сообщил Руслан Гизатуллин. Также нет записей о его обращениях в общественные приемные партии. Так что слова Рудова в обращении к президенту России о том, что он обращался в «Единую Россию», не подтверждаются.