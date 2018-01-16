Прокурор попросил в суде снизить срок бывшему вице-мэру Уфы Никитину

В Верховном суде Башкирии завершились прения по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина.

Сегодня в Верховном суде Башкирии завершились прения по апелляционной жалобе бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина на решение Октябрьского районного суда, вынесенное в июне этого года. Тогда суд признал Никитина виновным по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.

Сегодня представитель гособвинения Николай Корталев попросил судебную коллегию снизить срок, который был назначен в первой инстанции.

- Полагаю, что приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям: в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции была назначена повторная экспертиза, согласно которой стоимость земельного участка указана ниже, чем в предъявленном Никитину обвинении, - сказал представитель гособвинения. – В связи с чем предлагаю суду апелляционной инстанции снизить сумму причиненного ущерба. В связи со снижением суммы полагаю, что срок наказания также подлежит соразмерному снижению.

При этом, как отметил Николай Корталев, вид наказания – заключение под стражу – назначен справедливый.

Сегодня на слушаниях присутствовал еще один представитель гособвинения, который полностью поддержал своего коллегу.

Сам Владислав Никитин заявил, что ущерба бюджету администрации Уфы нанесено не было, так как не было отчуждения земельного участка. Он заявил, что виновным себя по делу не признает и попросил себя оправдать.

Его защитники обратили внимание суда на многочисленные нарушения, которые были допущены, как следствием, так и судом первой инстанции. Они также попросили отменить решение Октябрьского районного суда.

Последнее слово Владислава Никитина назначено на 18 января, после этого судебная коллегия удалится в совещательную комнату для вынесения решения.

Подробный репортаж из зала суда «Медиакорсеть» опубликует позже.