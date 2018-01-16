Еще один заместитель главы минздрава Башкирии стал главврачом

Рамиль Хамитов назначен главным врачом Республиканской станции переливания крови.

Сегодня, 16 января, стало известно, что заместитель министра здравоохранения Башкирии Рамиль Хамитов назначен главврачом одной из ключевых структур в системе здравоохранения региона - Республиканской станции переливания крови. В таком качестве его представил глава минздрава Башкирии Анвар Бакиров участникам селекторного совещания с руководителями медучреждений Башкирии.

Напомним, что в последнее время это уже третье кадровое назначение подобного рода – когда заместитель министра здравоохранения уходит на должность главного врача медицинской организации. Ранее главврачом уфимской клинической больницы №13 стала бывший замминистра здравоохранения Башкирии Эльза Сыртланова, а главврачом Республиканского клинического перинатального центра стал ее прежний коллега по министерству Назир Мингазов. Их места в министерстве заняли Ольга Горбацевич и Юлия Кофанова.