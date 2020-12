Франция планирует проведение референдума по включению в конституцию новых обязательств, которые касаются защиты климата.

По сообщению iz.ru, о предстоящем референдуме рассказал глава государства Эммануэль Макрон. Он отметил, что конституционная реформа коснется решения проблем окружающей среды и климата. О конкретной дате проведения сказано не было, поскольку сначала проекты необходимо будет направить на рассмотрение в Национальное собрание и сенат.

