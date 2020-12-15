ВКонтакте теперь можно вести трансляции видеозвонков

Модерировать онлайн-мероприятие с режимом администратора удобнее, чем очную встречу: для тишины «в зале» теперь достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или «поднять руку» — тогда администратор предоставит ему возможность высказаться. Кроме того, теперь видео спикера можно закрепить на главном экране — это поможет избежать случайных переключений между экранами участников и контролировать, что идёт в эфире.