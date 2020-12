Волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о прекращении поисков 13-летнего мальчика из Стерлитамака. По информации волонтеров ребенок нашелся живым и здоровым.

Напомним, школьник вышел из дома накануне, 14 декабря. Он ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Его поисками занимались испуганные родители, сотрудники полиции и волонтеры. Где мальчик был все это время не уточняется. Ранее прекратились поиски пропавших подростков, 14-летнего мальчика и 12-летней девочки. Они также живы и здоровы, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Их искали чуть больше суток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter