В следующем году нотариальные услуги в России будут предоставляться в онлайн-режиме.

Издание iz.ru сообщает, что россияне смогут получать дистанционные нотариальные услуги, в том числе оформлять дела по наследству, заверять переводы и другие документы, получать исполнительную надпись по взысканию задолженности. Отмечается, что подготовкой данного проекта занималось министерство экономики и развития. Его реализация начнется в следующем году.

