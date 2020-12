В России могут создать специальную программу кредитования для многодетных семей

Кабинет министров России попросили разработать специальную программу кредитования, которой смогут воспользоваться многодетные семьи.

По сообщению iz.ru, льготная программа будет предназначена для подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам, строительства частных домов. С такой инициативой к правительству обратился депутат Государственной думы. По его словам, многие граждане жалуются, что не могут благоустроить земельные участки, потому что на безвзмездной основе их выдают часто в дали от населенных пунктов. Подведение коммуникаций к таким участкам стоит дорого и у многодетных семей просто нет финансовой возможности обустроить территорию.

