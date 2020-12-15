В России могут создать специальную программу кредитования для многодетных семей

В России могут создать специальную программу кредитования для многодетных семей

Вчера, 23:38ОбществоPhoto: pixabay.com
Кабинет министров России попросили разработать специальную программу кредитования, которой смогут воспользоваться многодетные семьи.

По сообщению iz.ru, льготная программа будет предназначена для подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам, строительства частных домов. С такой инициативой к правительству обратился депутат Государственной думы. По его словам, многие граждане жалуются, что не могут благоустроить земельные участки, потому что на безвзмездной основе их выдают часто в дали от населенных пунктов. Подведение коммуникаций к таким участкам стоит дорого и у многодетных семей просто нет финансовой возможности обустроить территорию.

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