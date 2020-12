В двадцати пяти муниципалитетах Пермского края выявили триста восемнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ProPerm.ru сообщает, что лидерами по скорости распространения коронавирусной инфекции является Пермь, где выявили сто шестьдесят восемь новых случаев и Березники - здесь под наблюдением медиков осталось тридцать два человека. Меньше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Осинском городском округе и Кочевском муниципальном округе.

