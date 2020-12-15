В одном из городов Башкирии установили новый компьютерный томограф

За 2020 года в разный городах и районах республики было установлено 13 компьютерных томографов. Два комплекта аппаратуры получит Республиканский клинический онкодиспансер. Аппараты КТ установят в клинической больнице №8 в Уфе, центральных больницах Сибая, Стерлитамака (горбольница №2), Бирска, Октябрьского (горбольница №1), Кумертау, а также Ишимбайского, Баймакского, Дюртюлинского, Учалинского и Чишминского районов.