В одном из городов Башкирии установили новый компьютерный томограф

В одном из городов Башкирии установили новый компьютерный томограф

Вчера, 13:49ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
Сегодня, 15 декабря, в Баймаке запустили в работу новый компьютерный томограф. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, сегодня впервые в истории существования Баймакского района работают сразу два аппарата КТ.

— Учитывая расстояние Баймака от Уфы, это очень важно - качественно и вовремя выявлять болезни и спасать людей, отметил Хабиров.

За 2020 года в разный городах и районах республики было установлено 13 компьютерных томографов. Два комплекта аппаратуры получит Республиканский клинический онкодиспансер. Аппараты КТ установят в клинической больнице №8 в Уфе, центральных больницах Сибая, Стерлитамака (горбольница №2), Бирска, Октябрьского (горбольница №1), Кумертау, а также Ишимбайского, Баймакского, Дюртюлинского, Учалинского и Чишминского районов.

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