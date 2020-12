В Башкирии в новогодние праздники будет действовать запрет на продажу алкоголя

Депутаты Госсобрания-Курултая республики не собираются менять правила о запрете продажи алкоголя в новогодние праздники. В первые дни 2021 года будут действовать те же ограничения, что и в 2020 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в прошлом году власти ввели некоторые ограничения. Так, 31 декабря, 1 и 2 января алкоголь можно было приобрести с 8 утра до 11 вечера. 3 января в магазинах продажа спиртных напитков была запрещена вообще. С 4 по 6 января купить алкогольную продукцию можно лишь с 10 утра до 14 часов дня. Эти же правила сохранятся в 2021 году. Также по поручению главы Башкирии Радия Хабирова кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. А в остальные праздничные дни с шести утра до двух часов ночи.

