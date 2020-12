Поисково-спасательный отряд «Отклик» сообщил о пропаже 13-летнего Никиты Старостина. Подросток вышел из дома вчера, 14 декабря, в неизвестном направлении.

По настоящее время его местонахождение неизвестно. Рост Никиты Старостина 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в чернуж взянную шапку, синюю куртку, синие джинсы, зимние теплые ботинки. Photo: Поисково-спасательный отряд «Отклик» Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обращаться по телефонам: 89871060601 или 02.

