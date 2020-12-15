У подножия шихана Торатау откроется резиденция башкирского Деда Мороза

Напомним, Башкирия готовится к празднованию Нового года. В муниципалитетах уже установили ёлки, сделали ледовые городки, а также украсили здания иллюминацией. На оперативном совещании в правительстве республики рассказали, куда можно сходить в новогодние каникулы и какие ограничения ждут жителей в связи с пандемией.