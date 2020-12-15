У подножия шихана Торатау откроется резиденция башкирского Деда Мороза

У подножия шихана Торатау откроется резиденция башкирского Деда Мороза

Вчера, 15:13ОбществоАнна КононоваPhoto: Геопарк "Торатау"
В юртах у подножия Торатау появится резиденция Кыш Бабая. Уже с сегодняшнего дня открыта предварительная запись на поздравления у башкирского Деда Мороза. Об этом сообщается в паблике геопарк «Торатау».

Кроме поздравления Деда Мороза Геопарк «Торатау» предлагает посетителям прогуляться по карстовой провинции на санях с лошадьми, снегоходах, квадроциклах. Для любителей экстрима открыты полеты на парапланах.

Сказочный город начнет работать уже в эти выходные, с 19 декабря.

Напомним, Башкирия готовится к празднованию Нового года. В муниципалитетах уже установили ёлки, сделали ледовые городки, а также украсили здания иллюминацией. На оперативном совещании в правительстве республики рассказали, куда можно сходить в новогодние каникулы и какие ограничения ждут жителей в связи с пандемией.

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