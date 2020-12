Российские торговые сети выразили готовность подписать соглашение о стабилизации цен на востребованные продукты.

По сообщению iz.ru, подписать соглашение о стабилизации цен выразили готовность почти шестьдесят торговых сетей. Также отмечается, что соглашение будет подписано, как региональными, так и крупными федеральными торговыми сетями и двумя союзами: сахарным и масложировым. Проблем с продуктами после этого возникнуть не должно, поскольку предпосылок для дефицита в настоящее время нет.

