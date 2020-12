В проекте бюджета республики на 2021 год и на плановый период до 2023 года отдельная строка выделены на официальную годовую зарплату главе Башкирии Радию Хабирову. Информацию подтвердили в пресс-службе руководителя региона.

Выяснилось, что его официальная ежегодная зарплата составит 5,8 миллионов рублей – это почти по 500 тысяч рублей в месяц. При этом в эту сумму включены налоги и социальные выплаты. Отметим, что проект бюджета республики на следующий год пока не утвержден. Депутаты Госсобрания-Курултая будут рассматривать его во втором чтении уже в этот четверг – 17 декабря.

