«Спасаться из горящего ада»: экс-председатель ОП Башкирии о пожаре в пансионате

«Спасаться из горящего ада»: экс-председатель ОП Башкирии о пожаре в пансионате

Вчера, 18:06ОбществоКарина МамаеваPhoto: Сайт главы Башкирии
Сегодня ночью, 15 декабря, в Башкирии произошла страшная трагедия. В частном пансионате, расположенном в деревне Ишбулдино Абзелиловского района произошел пожар, который унес жизни 11 человек.

Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина выразила слова соболезнования в своих социальных сетях.

— Сил и терпения близким, тяжёлая трагедия для всех... Как спасаться из горящего ада, особенно ночью, соболезнования, написала она.

Напомним, Следственный комитет Башкирии официально подтвердил задержание 43-летнего руководителя Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» Расимы Махияновой, где сегодня ночью сгорели 11 человек. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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