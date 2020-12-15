«Спасаться из горящего ада»: экс-председатель ОП Башкирии о пожаре в пансионате

Бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина выразила слова соболезнования в своих социальных сетях.
— Сил и терпения близким, тяжёлая трагедия для всех... Как спасаться из горящего ада, особенно ночью, соболезнования, написала она.
Напомним, Следственный комитет Башкирии официально подтвердил задержание 43-летнего руководителя Центра социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)» Расимы Махияновой, где сегодня ночью сгорели 11 человек. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.