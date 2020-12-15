Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей

145 млн рублей пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. Все авто оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем и будут регулярно дезинфицировать. Такси из этого парка не будут обслуживать других пассажиров — они будут возить только медиков.