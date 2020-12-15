Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей

Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей

Вчера, 09:00ОбществоPhoto: pixabay.com
Довозить медиков к пациентам на дом будут водители партнёров Ситимобила.

Сбер и Mail.ru Group запускают на базе Ситимобила единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах. На это выделят 145 миллионов рублей — расходы компании разделят поровну.

Для организации такси для медицинских работников Ситимобил подключит 800 автомобилей партнёров. Они будут бесплатно, быстро и с соблюдением необходимых мер безопасности довозить врачей на приём, в том числе к пациентам с коронавирусом, которые находятся на домашнем лечении.

145 млн рублей пойдут на оплату поездок водителям и компенсацию в случае болезни, а также на средства защиты от распространения инфекции. Все авто оборудуют защитной перегородкой между пассажиром и водителем и будут регулярно дезинфицировать. Такси из этого парка не будут обслуживать других пассажиров — они будут возить только медиков.

К проекту подключатся водители партнёров Ситимобила, которые захотят в нём участвовать. Их обеспечат медицинскими масками, перчатками и антисептиками. Также водителей поддержат в случае заболевания или вынужденного карантина: для этого компании выделили специальный фонд.

Специальные автопарки появятся в 12 городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде. Обслуживать перевозки медицинских работников будут от 30 до 150 машин в каждом городе.

Программа бесплатного такси для врачей будет действовать с 21 декабря до 31 января 2021 года.

Ранее Ситимобил запустил бесплатные онлайн-консультации по коронавирусу для водителей партнёров.

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