Пожар в пансионате, зарплата Хабирова и новогодние ограничения. Итоги дня в Башкирии

Пожар в пансионате, зарплата Хабирова и новогодние ограничения. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:50ОбществоКарина МамаеваPhoto: Сайт главы РБ
Главные новости Уфы и Башкирии за 15 декабря.

Утро началось с плохих новостей. В Абзелиловском районе, в частном пансионате в деревне Ишбулдино произошел пожар. В результате трагедии погибли 11 пенсионеров, лишь нескольким людям удалось спастись. Мы вели текстовую трансляцию, чтобы ничего не упустить.

Но, жизнь продолжается. На оперативном совещании в администрации города рассказали, сколько будут стоить ёлки на базарах. Цены варьируются от 500 до 2500 рублей. В мэрии также рассказали, что можно будет сделать с ёлками после новогодних праздников.

Депутаты Госсобрания напомнили о запретах на продажу алкоголя в новогодние праздники. Правила установили еще в прошлом году. В этом году их никто не отменял. Поэтому лучше заранее запомнить, в какой день спиртное продавать не будут.

Сегодня на первом заседании Общественной палаты Башкирии избрали нового председателя. Им стал Ростислав Мурзагулов. К слову, из-за своей новой должности он заявил о намерении покинуть совет директоров АО «Башинформ».

Также сегодня стало известно, какую зарплату будет получать Радий Хабиров в ближайшие три года. В проекте бюджета республики на 2021 год и на плановый период до 2023 года отдельная строка выделена на официальную годовую зарплату главе региона. Суммы там не маленькие.

В завершении дня Радий Хабиров внес в указ о соблюдении режима «Повышенной готовности», которые будут действовать с 15 декабря по 18 января 2021 года. Особые правила на новогодние праздники запрещает проводить дискотеки, но разрешает устраивать утренники в детском саду.

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