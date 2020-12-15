Первая женщина-глава района Башкирии рассказала о годовщине на должности

— Мое назначение и переезд прошли спокойно для меня и моей семьи. И это поспособствовало тому, что я смогла максимально сосредоточиться на делах района, результат вы уже видели сами, было сделано очень много, подытожила она, пожелав удачи всем остальным женщинам на высоких постах.