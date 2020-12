Первая женщина-глава района Башкирии рассказала о годовщине на должности

Глава Кигинского района Зухра Гордиенко находится на посту руководителя администрации с начала 2020 года. Она стала первой женщиной в республике, которую назначили на такую высокую должность. По истечении 11 месяцев Зухра Гордиенко поделилась впечатлением от работы.

По словам главы района, она не ощущает особой предвзятости, однако не исключает огромной ответственности перед другими женщинами, которых в будущем будут назначать на высокие должности. По мнению чиновницы, только кропотливая работа и достижение реальных результатов позволит полностью избавиться от снисходительного отношения. — Так, в случае провалов или даже малейших ошибок многие (не все!) могут сказать: «Это потому, что назначили женщину», рассуждает Зухра Гордиенко. Глава района признается, что мужчинам достигать высот в карьере проще, так как при выборе между карьерой и семьей решение для них очевидно, в отличии от женщины. Несмотря на это, чиновница признала, что её семья поддержала при назначении. — Мое назначение и переезд прошли спокойно для меня и моей семьи. И это поспособствовало тому, что я смогла максимально сосредоточиться на делах района, результат вы уже видели сами, было сделано очень много, подытожила она, пожелав удачи всем остальным женщинам на высоких постах.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter