Первая женщина-глава района Башкирии рассказала о годовщине на должности

По словам главы района, она не ощущает особой предвзятости, однако не исключает огромной ответственности перед другими женщинами, которых в будущем будут назначать на высокие должности. По мнению чиновницы, только кропотливая работа и достижение реальных результатов позволит полностью избавиться от снисходительного отношения.
— Так, в случае провалов или даже малейших ошибок многие (не все!) могут сказать: «Это потому, что назначили женщину», рассуждает Зухра Гордиенко.
Глава района признается, что мужчинам достигать высот в карьере проще, так как при выборе между карьерой и семьей решение для них очевидно, в отличии от женщины. Несмотря на это, чиновница признала, что её семья поддержала при назначении.
— Мое назначение и переезд прошли спокойно для меня и моей семьи. И это поспособствовало тому, что я смогла максимально сосредоточиться на делах района, результат вы уже видели сами, было сделано очень много, подытожила она, пожелав удачи всем остальным женщинам на высоких постах.