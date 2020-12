Пенсионный фонд России рассказал о выплатах на детей в канун Нового года

Несколько дней назад на портале госуслуг некоторым родителям пришло уведомление о новой выплате в декабре.

В ноябре–декабре был выдвинут ряд предложений о финансовой поддержке россиян в канун Нового года. Предполагается, что об этом официально заявит президент на ежегодной конференции 17 декабря. Об этом сообщает Сиб.фм. Напомним, ранее родителям детей до 8 лет, которые оформляли единоразовые выплаты весной и летом 2020 года, в личные кабинеты на портале Госуслуг пришли уведомления о новой выплате в декабре. Позднее СМИ назвали эту информацию последствием взлома сайта, а информацию — неподтвержденной. В техподдержке портала сообщили, что сейчас на портале нет никакой информации о подобных выплатах в указанные сроки. В ПФР на данный момент также нет никаких сведений о подобных выплатах.

