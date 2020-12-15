Минздрав Башкирии раскрыл данные о двух новых жертвах коронавируса

Минздрав Башкирии раскрыл данные о двух новых жертвах коронавируса

Вчера, 18:27ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии за минувшие сутки два человека скончались от острой коронавирусной инфекции.

По данным Министерства здравоохранения республики, одна из пациенток проживала в Иглинском районе. 68-летняя женщина имела несколько сопутствующих заболевания. В частности, сахарный диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий и гипертоническую болезнь.

Второй жертвой коронавируса стал 80-летний житель Уфы. Он также имел сахарный диабет второго типа, сегментарную атрофию, склероз, липоматоз поджелудочной железы, атеросклероз аорты третьей степени и хронический пиелонефрит

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