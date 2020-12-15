Минздрав Башкирии раскрыл данные о двух новых жертвах коронавируса

По данным Министерства здравоохранения республики, одна из пациенток проживала в Иглинском районе. 68-летняя женщина имела несколько сопутствующих заболевания. В частности, сахарный диабет второго типа, ишемическую болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий и гипертоническую болезнь.