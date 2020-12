Сергей Лавров прокомментировал санкции, которые Америка ввела против Турции из-за приобретения последней ракетных систем российского производства.

Издание iz.ru сообщает, что глава МИД России считает, что введенные США санкции являются очередным проявлением аррогатного отношения к международному праву. Поведение американского правительства является незаконным и больше похоже на односторонние принудительные меры, которые Штаты практикуют уже не первый раз.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter