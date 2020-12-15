Фонд жилищного строительства Башкирии вновь подал в суд иск на своего бывшего главу

Напомним, в апреле текущего года ФЖС уже подавало в суд заявление о взыскании с Владислава Туманина 54,8 млн руб. убытка. По мнению представителей ФЖС, ответчик в 2016 году заключил невыгодную для предприятия сделку. В частности, Владислав Туманин отказался от аренды двух земельных участков площадью 5,5 тыс. кв. м в Глумилино в пользу управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы. Эти участки были арендованы у мэрии в 2011 году, размежеваны на 12 частей, на десяти из которых ФЖС построил ЖК «Глумилино». Оставшиеся два участка были возвращены мэрии и использованы под строительство домов для расселенных из аварийного фонда. К моменту возврата на освоение этих участков ФЖС потратил 54,8 млн руб. — компенсировать эти расходы предприятию не удалось.