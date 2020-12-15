Дегтярев посетил «красную зону» в хабаровской больнице

По сообщению издания MK.ru Хабаровск, врио губернатора лично встречался с медицинским персоналом и на месте решал вопросы, которые препятствуют нормальному развитию медицины в регионе. Отмечается, что первым медицинским учреждением, где побывал Дегтярев, стала городская клиническая больница № 10 в Хабаровске, которая с марта текущего года перепрофилирована под инфекционный госпиталь, в котором получают помощь пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией. За девять месяцев здесь прошли лечение восемь с половиной тысяч хабаровчан.