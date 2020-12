Дегтярев посетил «красную зону» в хабаровской больнице

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько поликлиник, в том числе городскую клиническую больницу № 10 в столице региона, которая является ковидной.

По сообщению издания MK.ru Хабаровск, врио губернатора лично встречался с медицинским персоналом и на месте решал вопросы, которые препятствуют нормальному развитию медицины в регионе. Отмечается, что первым медицинским учреждением, где побывал Дегтярев, стала городская клиническая больница № 10 в Хабаровске, которая с марта текущего года перепрофилирована под инфекционный госпиталь, в котором получают помощь пациенты с диагностированной коронавирусной инфекцией. За девять месяцев здесь прошли лечение восемь с половиной тысяч хабаровчан. Глава региона лично принес извинения за задержку стимулирующих выплат медикам. Деньги должны были выплатить два месяца назад, но перевели только на прошлой неделе. «Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошибка. Куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат», — заявил он. Отмечается, что за полгода (с апреля по октябрь) больнице перечислили больше 433 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще почти 84 миллиона рублей направили из краевого бюджета. К приезду главы региона в медицинском учреждении провели ремонт в нескольких помещениях и ввели в эксплуатацию новый томограф. Для этого по распоряжению врио губернатора было выделено больше шести миллионов рублей. Также Михаил Дегтярев посетил район имени Лазо, где встретился с медработниками инфекционного отделения инфекционной больницы. Глава региона поблагодарил врачей за хорошую работу и вручил награды за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. «Медицинские работники — настоящие герои. Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда», — подчеркнул Дегтярев. Кроме этого, врио губернатора Хабаровского края посетил «красную» зону КГБУЗ «Родильный дом № 2» в столице региона. Медучреждение также перепрофилировано под инфекционный госпиталь. Он обратился к медицинскому персоналу и сказал, что все возникающие проблемы находятся под его личным контролем. По словам Дегтярева, на главу краевого минздрава Юрия Бойченко ложится большая ответственность. Он должен преодолеть вызовы, связанные с пандемией коронавируса и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи на дружелюбный лад.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter