Аналитики назвали причины снижения добычи угля в «Распадской угольной компании»

Сегодня ситуация в угольном дивизионе ЕВРАЗ резко ухудшилась по сравнению с прошлогодними показателями, наблюдается падение добычи, постоянные простои и остановки. Добыча в угольных шахтах снизилась на 32% по отношению к предыдущему кварталу и более чем на 50% - к показателям прошлого года, составив при этом 1434 тысячи тонн. Этот результат является самым минимальным за последние восемь лет. В компании ситуацию объясняют куполообразованием, сложной газовой обстановкой и повышенным водопритоком. Однако многие связывают снижение добычи с назначением нового руководителя Андрея Давыдова, который является специалистом в открытых горных работах, но никак не в подземных.