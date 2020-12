Аналитики назвали причины снижения добычи угля в «Распадской угольной компании»

Распадская угольная компания (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) опубликовала производственные показатели за третий квартал 2020 года, которые эксперты назвали самыми слабыми за последние 4 года. Аналитики связывают данную ситуацию с недостаточной компетентностью нового руководителя Андрея Давыдова.

Полгода назад ЕВРАЗ назначил его на должность вице-президента, руководителя дивизиона «Уголь», а совет директоров РУК утвердил его на пост гендиректора компании, пишет versia.ru. Сегодня ситуация в угольном дивизионе ЕВРАЗ резко ухудшилась по сравнению с прошлогодними показателями, наблюдается падение добычи, постоянные простои и остановки. Добыча в угольных шахтах снизилась на 32% по отношению к предыдущему кварталу и более чем на 50% - к показателям прошлого года, составив при этом 1434 тысячи тонн. Этот результат является самым минимальным за последние восемь лет. В компании ситуацию объясняют куполообразованием, сложной газовой обстановкой и повышенным водопритоком. Однако многие связывают снижение добычи с назначением нового руководителя Андрея Давыдова, который является специалистом в открытых горных работах, но никак не в подземных. Ранее, когда Давыдов руководил компанией «Сибуглемет», шахты АО «Шахта «Антоновская» и АО «Шахта «Большевик» также показывали плохие результаты работы, падение производственных показателей и частые аварийные ситуации. Ряд технических решений привел к тому, что шахта «Большевик» большую часть второго полугодия текущего года фактически простаивает. Данная ситуация повторяется и с Распадской угольной компанией, чьи показатели сейчас чуть ли не самые худшие за последние годы. В связи с чем ЕВРАЗ вот уже несколько месяцев закупает уголь всех марок, имея колоссальный дефицит.

