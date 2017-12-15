Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 2,5 километра.
Как пишет издание Dni.ru, его шлейф разошелся на 50 километров по направлению к Кроноцкому заливу.
Сообщается, что на пути пепла нет населенных пунктов. Вблизи вулкана не было зарегистрировано ни одной группы туристов.
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