Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 2,5 километра.

Как пишет издание Dni.ru, его шлейф разошелся на 50 километров по направлению к Кроноцкому заливу.

Сообщается, что на пути пепла нет населенных пунктов. Вблизи вулкана не было зарегистрировано ни одной группы туристов.