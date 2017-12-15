В зоопарке Ижевска родился белый медвежонок
Сегодня, 16:04Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В зоопарке Ижевска у пары белых медведей Афона и Думки родился детеныш.
Как пишет издание Dni.ru, медведица с новорожденным находится в берлоге, а сотрудники зоопарка могут присматривать за ними через камеру.
Самец в воспитании потомства не принимает участия. На нем лежит не менее ответственная задача по развлечению посетителей, говорят работники заведения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей