В Башкирии жители деревни попросили Хамитова забрать их из-за границы

К главе Башкирии обратился глава Усть-Табасского сельсовета Аскинского района Барый Шарифисламов. По территории деревни проходит граница со Свердловской областью, и это создает множество неудобств, в частности, при операциях с недвижимостью.

Как рассказал Шарифисламов Хамитову, на одном из сходов жители единодушно выступили за то, что вся деревня должна находиться в составе Башкирии. Люди фактически проживают в республике: получают все социальные выплаты из республиканского бюджета, их дети учатся в местной школе. Они уже обратились в администрации Аскинского района Башкирии и Красноуфимского района Сверловской области, где удалось достичь предварительной договоренности. Но окончательного решения пока нет.

Рустэм Хамитов поручил правительству республики во взаимодействии со Свердловской областью провести необходимую работу по уточнению и изменению границ.