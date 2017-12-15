Уфа вошла в тройку лидеров регионов России по дороговизне Дедов Морозов

За год услуги сказочных персонажей стали на 8,6% дороже.

Новый год уже не за горами, а это значит, что скоро родители будут нанимать аниматоров для того, чтобы сказочные персонажи поздравили их детей с этим волшебным праздником. По данным Avito, Уфа занимает третье место в России по дороговизне услуг Деда Мороза и Снегурочки. Средняя стоимость их услуг в городе составляет 1,56 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 8,6%. В 2016 году аниматоры брали за свои услуги – 1,43 тыс. руб.