Организаторы Кубка мира по сноуборду перепутали гимн России
Сегодня, 16:52Общество
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В Италии на награждении российских сноубордистов организаторы перепутали гимн страны.
Главный тренер российской команды Денис Тихомиров считает, что никакого злого умысла в этом не было, случившееся он объяснил простым недоразумением, пишут Dni.ru. Тихомиров добавил, что в больших финалах приняли участие сразу девять россиян. По словам наставника, на состоянии спортсменов сильно сказались новости, связанные с предстоящей олимпиадой, на которой команда РФ будет выступать под нейтральным флагом.
На Кубке финал одного из этапов в итоге выиграл Андрей Соболев.
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