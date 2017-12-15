Организаторы Кубка мира по сноуборду перепутали гимн России

В Италии на награждении российских сноубордистов организаторы перепутали гимн страны.

Главный тренер российской команды Денис Тихомиров считает, что никакого злого умысла в этом не было, случившееся он объяснил простым недоразумением, пишут Dni.ru. Тихомиров добавил, что в больших финалах приняли участие сразу девять россиян. По словам наставника, на состоянии спортсменов сильно сказались новости, связанные с предстоящей олимпиадой, на которой команда РФ будет выступать под нейтральным флагом.