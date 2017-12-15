Эксперты: что нужно знать об онкологии

После смерти Дмитрия Хворостовского в России все чаще обсуждают проблемы онкологии. Особенно это касается рака мозга.

Подобный новообразования – третий по распространенности тип онкологических заболеваний. Причем как у мужчин, так и у женщин, пишут Dni.ru. Глиобластома – самый опасный тип опухоли – встречается крайне редко. Но именно из-за этой опухоли наибольший процент летальных исходов: до наступления терминальной стадии рака проходит всего несколько месяцев.

Специалисты-онкологи подчеркивают, что опухоль мозга может возникнуть в любом возрасте, происхождение заболевания неизвестно до сих пор: ни одну имеющуюся теория не удалось доказать. Тем не менее, есть несколько признаков, когда стоит сделать исследование. Один из них – постоянная головная боль, а также нарушение координации движения. Обнаружить опухоль позволит магнитно-резонансная томография. Сделать ее в России можно только платно.

Если рак подтверждается, то лечение будет состоять из нескольких этапов: операция, лучевая терапия и химиотерапия.