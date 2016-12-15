В Уфе могут ввести актировку
15 декабря 2016, 15:38Общество
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Учащиеся первого класса могут остаться дома, если столбик термометра опустится ниже -25 градусов.
Администрация Уфы сообщила при какой температуре школьники могут не посещать учебные заведения. Актировка (освобождение от занятий) для учеников начальных классов вводится при температуре ниже -25 градусов , для средних классов при -28, -30 градусах. Старшекласники могут остаться дома если столбик термометра упадет до -31 и ниже.
Родители сами вправе принять решение, вести при морозе ребенка в школу или лучше оставить дома.
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