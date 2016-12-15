В Уфе могут ввести актировку

Администрация Уфы сообщила при какой температуре школьники могут не посещать учебные заведения. Актировка (освобождение от занятий) для учеников начальных классов вводится при температуре ниже -25 градусов , для средних классов при -28, -30 градусах. Старшекласники могут остаться дома если столбик термометра упадет до -31 и ниже.