В Стерлитамаке удалось разыскать живой Марию Белик, пропавшую накануне.

Сегодня, 15 ноября, стало известно, что в Стерлитамаке прекращены поиски 35-летней Марии Белик, об исчезновении которой родственники заявили накануне. Как сообщили в соцсетях волонтеры поисковой группы «Лиза-Алерт», женщина найдена живой. В сообщении волонтеров не уточняется, где Мария могла находиться в течение суток. Поиск пропавших — не «Битва экстрасенсов». Истории отряда «Лиза Алерт» из Башкирии Напомним, не так давно на нашем сайте публиковать истории о поисках пропавших без вести людей, рассказанные волонтерами группы «Лиза-Алерт».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter