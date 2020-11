«Тамбову» запретили регистрировать новых новичков за долги по зарплатам

Команда занимает 13-е место в чемпионате РПЛ после 14 туров.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на официальный сайт РФС. Тамбовский клуб наказан за долги перед своими бывшими футболистами Данилой Кленкиным и Игорем Юргановым, который покинули команду в нынешнем году. Запрет будет снят, когда «Тамбов» выплатит Кленкину задолженность по компенсации за досрочное расторжение контракта и проценты за задержку выплаты, а Юрганов получит долги по зарплате и иным выплатам, а также проценты за задержку.

