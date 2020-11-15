Новым умершим от коронавируса жителем Башкирии стал 94-летний мужчина

По данным ведомства, на сей раз речь идет о гибели 94-летнего жителя Альшеевского района. Пожилой мужчина, помимо коронавируса, страдал гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности , а также ожирением первой степени.