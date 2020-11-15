Новым умершим от коронавируса жителем Башкирии стал 94-летний мужчина

Новым умершим от коронавируса жителем Башкирии стал 94-летний мужчина

Вчера, 17:21ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Минздрав Башкирии предоставил свежую информацию о новом летальном случае, связанном с заражением коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 15 ноября, Минздрав Башкирии сообщил уточненные данные о новом смертельном случае, который произошел вследствие заражения коронавирусом.

По данным ведомства, на сей раз речь идет о гибели 94-летнего жителя Альшеевского района. Пожилой мужчина, помимо коронавируса, страдал гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности , а также ожирением первой степени.

На сегодняшний день общее число жителей Башкирии, которые скончались после заражения коронавирусом, начиная с марта этого года, достигло 67.

Инфицированы коронавирусом на сегодняшний день в Башкирии 12 328 человек .

Более подробно об этой теме читайте в нашем свежем материале.

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