Новым умершим от коронавируса жителем Башкирии стал 94-летний мужчина

Минздрав Башкирии предоставил свежую информацию о новом летальном случае, связанном с заражением коронавирусной инфекцией.

Сегодня, 15 ноября, Минздрав Башкирии сообщил уточненные данные о новом смертельном случае, который произошел вследствие заражения коронавирусом. По данным ведомства, на сей раз речь идет о гибели 94-летнего жителя Альшеевского района. Пожилой мужчина, помимо коронавируса, страдал гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности , а также ожирением первой степени. На сегодняшний день общее число жителей Башкирии, которые скончались после заражения коронавирусом, начиная с марта этого года, достигло 67. Инфицированы коронавирусом на сегодняшний день в Башкирии 12 328 человек . Более подробно об этой теме читайте в нашем свежем материале.

