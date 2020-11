Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии пациентов, зараженных коронавирусом

Пресс-служба Минздрава Башкирии представила уточненные данные о состоянии пациентов с коронавирусом.

По ситуации на сегодня, 15 ноября, стало известно, что в стационарах Башкирии госпитализированы 319 человек с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция Covid-19". Известно, что 31 человек из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 841 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. За сутки число инфицированных коронавирусом жителей Башкирии выросло на 118 человек. и достигло в целом количества - 12 328 человек (начиная с марта). К сожалению, вновь подтверждена смерть еще одно пациента, пораженного этим недугом. Общее число погибших от коронавируса жителей Башкирии составляет на сегодня 67 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter