Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии пациентов, зараженных коронавирусом

Минздрав Башкирии проинформировал о самочувствии пациентов, зараженных коронавирусом

Вчера, 17:28ОбществоТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Пресс-служба Минздрава Башкирии представила уточненные данные о состоянии пациентов с коронавирусом.

По ситуации на сегодня, 15 ноября, стало известно, что в стационарах Башкирии госпитализированы 319 человек с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция Covid-19".

Известно, что 31 человек из них находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 841 человек с подтвержденным заражением коронавирусом.

За сутки число инфицированных коронавирусом жителей Башкирии выросло на 118 человек. и достигло в целом количества - 12 328 человек (начиная с марта).

К сожалению, вновь подтверждена смерть еще одно пациента, пораженного этим недугом. Общее число погибших от коронавируса жителей Башкирии составляет на сегодня 67 человек.

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