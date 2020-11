Итоги прошедшей недели: смертность на дорогах, коронавирус и вырубка деревьев

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

На минувшей неделе ситуация с коронавирусом продолжила усугубляться. Ежедневный прирост новых случаев заражения вновь перевалил за 100 человек. Стало известно, что ВУЗы Башкирии могут оставить на «дистанционке» до февраля 2021 года. Об этом сообщили в Министерстве образования РФ. Региональным университетам рекомендовано перевести студентов на удалёнку, исходя из эпидобстановки. В дистанционном режиме пройдет и зимняя сессия. Общественники и депутаты Госсобрания-Курултая обнаружили помещения, в котором складируются черные мешки, наполненные шприцами, пробирками и другими опасными отходами. По словам общественников, по нормам они должны быть утилизированы за 24 часа, а не храниться в помещениях. Природоохранная прокуратура Башкирии проведет проверку по факту обнаружения склада с опасными медицинскими отходами. Продолжила развиваться и история с вырубкой деревьев в парке им. М.Гайфури. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал приостановить вырубку деревьев около парка Гафури. Однако на следующий день заместитель гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин заявил, что вырубка продолжается и объяснил свою позицию. Тем не менее на следующий день после заявления Зорина, администрация города отозвала порубочный билет. - Дальнейшие действия по этому объекту рассмотрят на первом заседании градостроительного совета, который пройдет на следующей неделе под председательством главы Башкортостана Радия Хабирова, - рассказали Mkset в администрации города. Глава Минтранса Башкирии объяснил, почему не получится снизить смертность на дорогах. Чиновник отметил, что в 2020 году увеличилась тяжесть последствий ДТП. При этом лишь небольшой процент ДТП происходит из-за сопутствующих условий: качества дорожного покрытия, снежных накатов. По мнению Алана Марзаева, смерти происходят из-за того, что одни водители садятся пьяными за руль, а другие нарушают ПДД. Да и вообще, проблему нужно решать комплексно. Министерство образования Башкирии опубликовало документ, в котором говорится о повышении стоимости ежемесячной платы за детский сад. Несмотря на это, вы все еще можете рассчитывать на компенсации. Кроме того стало известно, что вырастет стоимость проезда на городском электротранспорте. Как рассказали Mkset в пресс-службе администрации Уфы, стоимость проезда в трамваях и троллейбусах увеличится до 23 рублей за наличный расчёт и до 20 рублей по карте «Алга». Для сравнения - сейчас на электротранспорте можно проехать за 20 и 18 рублей соответственно. В пресс-службе добавили, что тарифы на проезд в управлении электротранспортом не пересматривались с 2016 года. В Башкирии в два раза увеличилась смертность от передозировки наркотиками. Нарколог, врач-психиатр и профессор Азат Асадуллин рассказал, с чем это связано. В Уфе на Советской площади установят новую пиксельную ёлочку. На её покупку из городского бюджета уже выделили более 18 миллионов рублей. Ёлка должна быть не ниже 30 метров, диаметр основания – 12,5 метров. Снаружи конструкция должна состоять из искусственных веток. Сверху будет расположена звезда диаметром не менее метра. Кто именно установит нарядную красавицу пока неизвестно. А еще мы продолжили следить за судебным процессом по громкому делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, которое было совершено в июле 2018 года в Уфе. Прочитать о прошедших на прошлой неделе слушаниях можно здесь, здесь и здесь. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter