Радий Хабиров опубликовал очень трогательное личное сообщение в соцсетях.

Сегодня, 15 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсетях весьма проникновенный пост. - Самое большое счастье - чтобы твои любимые и родные согревались у твоего огня, - говорится в сообщении главы региона. «Мир скукоживается». Глава Башкирии высказался о минусах работы в режиме онлайн Судя по фотографии, сегодня у Радия Хабирова и его близких полноценный выходной. Накануне, 14 ноября, он опубликовал рассказ о том, как побывал с рабочим визитом в Салаватском районе и признался, что его тяготит вынужденная работа в режиме онлайн.

