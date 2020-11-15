Число жителей Башкирии, заболевших пневмонией, продолжает неуклонно расти

По данным на сегодня, 15 ноября, число жителей Башкирии, у которых за сутки была выявлена внебольничная пневмония, составило 355 человек. Если сопоставить с данными за последние дни, можно констатировать, что уровень заболеваемости этим недугом пока держится примерно на одном уровне.
При этом из стационаров и с больничных листов были выписаны за сутки 343 человека. справившихся с пневмонией.
При этом уровень заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает неуклонно расти. За сутки добавилось 118 новых пациентов с подтвержденным заражением Covid-19. Общее число жителей Башкирии, у которых был выявлен коронавирус за весь период, начиная с марта текущего года, составил 12 328 человек.