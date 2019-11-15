«Вы за детей или дельфинов?»: Как в Уфе на публичных слушаниях глушили связь и мнения

От перемены мест или как «организовать мероприятие»

Отметим, что это уже вторые публичные общественные слушания, так или иначе посвященные строительству дельфинария в Уфе. И если 1 октября обсуждения проходили по проекту благоустройства парка Кашкадан, то сегодня, 15 ноября, власти неожиданно для многих обозначили тему обсуждений совсем другим образом: «Строительство научного эко-центра образования и абилитации».

Важно отметить, что ранее проект дельфинария позиционировался скорее как «развлекательный». По словам вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой, сделано это было «по решению инвестора».

Важно также отметить, что первые слушания состоялись вечером после рабочего дня (вторник, 19.00), сегодня же они прошли в рабочий день, в 16.00.

Примечательно, что о самих слушаниях стало известно буквально за сутки до назначенного дня, лишь после того, как об этом публично написала журналист и блогер Ольга Маловица.

Напомним, первые публичные слушания по проекту благоустройства уфимского парка Кашкадан состоялись 30 сентября в Татарской гимназии № 84. Тогда чиновники так и не смогли четко ответить горожанам на вопросы о строительстве океанариума в Уфе.

Примечательно, что на слайдах, которые тогда презентовал главный архитектор Уфы Олег Байдин, океанариум был обозначен, но в речи он не раз говорил, что проект «пока только в планах». В конце концов, первые слушания завершились своеобразной победой эко-активистов.

Первые упоминания о строительстве в Уфе океанариума появились еще в 2013 году, когда главой республики был Рустэм Хамитов. Тогда в администрации Уфы сообщалось о некоем «крупном инвесторе, который планирует построить океанариум на территории парка Калинина». Планам сбыться было не суждено. Очередной виток обсуждений вокруг строительства начался в 2015 году, когда в Уфе состоялись гастроли одного из дельфинариев Краснодарского края.

5 сентября 2019 года в рамках инвестиционного часа мэру Уфы Ульфату Мустафину был представлен проект по строительству океанариума. О своих амбициозных планах рассказал мэру генеральный директор ООО «Водный мир» Сергей Кузнецов. Проект, по его словам, предусматривает четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 мест, зону аквариумов с пресноводными рыбами, ботаническим садом, 15-ю террариумами, вольерами для земноводных — черепах, питонов, анаконд. Всего планируется вложить около 700 миллионов рублей, создать 90 рабочих мест. Инвестор заявил, что планирует начать работы уже в следующем году. Мэр Уфы Ульфат Мустафин проект одобрил, назвал его «значимым» и выразил свою поддержку, дав соответствующие поручения по его реализации.

В социальных сетях эта новость вызвала довольно бурную реакцию. На сайте change.org появилась петиция с требованием не допустить строительства «новой тюрьмы для животных». На данный момент ее подписали уже более 75 тысяч человек, включая жителей других городов страны и республики.

В фойе уже в 15.45 много народа. Вижу очередь, к которой подтягиваются преимущественно женщины средних лет и молодые студенты.

— Отмечаться здесь! — говорит женщина за столом, в руках которой списки.

Это стол регистрации, за ним сотрудницы отдельно формируются списки выступающих и присутствующих. Всего на начало мероприятия зарегистрировалось 182 человека, из них изъявили желание выступить 95. Позже выяснится, что среди тех, кто хотел выступить, на само мероприятие так и не пришел.

Общаюсь с молодыми симпатичными девушками, представившимися студентками БГМУ.

— Вы зачем сюда пришли? — говорю я им.

— Приказ ректора.

— А то что?

— Да ничего. Просто.

— А вы за дельфинарий или против?

— Ну, наверное, за…

Группой за мной стоят женщины среднего возраста.

Это педагоги одной из детских музыкальных школ города, которым, по их словам, тоже «рекомендовали прийти на слушания».

Отметим, что журналистам сразу нескольких уфимских изданий прислали скрины сообщений из WhatsApp-чатов, в которых бюджетникам Уфы отправляли сообщения с требованием обязательно посетить слушания. В сообщениях говорилось, что получатели сообщения должны принять участие в слушаниях «без комментариев»: «Я думаю, мы все взрослые люди и понимаем об ответственности, которую на нас с вами возложили. Мы одна команда и должны быть все вместе». Некоторым, по их словам, угрожали увольнением.

Пресс-секретарь мэрии Уфы Марсель Байдавлетов все эти данные позже опроверг.

«Вы за дельфинов тут или за детей?»

Модерировала общественные слушания вице-мэр Уфы Алина Сулейманова. Она же отбивалась и от многочисленных выкриков в адрес коллег-чиновников, которые сидели рядом с ней, но, судя по всему, не особо хотели вступать в диалог с выступающими. Сразу был четко обозначен регламент: не более двух минут выступающим. Разумеется, он был впоследствии нарушен из-за чересчур напряженных эмоциональных выступлений.

Проректор по воспитательной работе БГМУ Владимир Ишмаев. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Первым выступил главный архитектор Уфы Олег Байдин. Он отметил, что место для строительства научного экоцентра образования и абилитации на территории парка «Кашкадан» в микрорайоне Сипайлово было выбрано «в рамках исполнения поручения руководства страны по подготовке предложений по созданию центров абилитации недоношенных детей и соответствующего обращения Центра абилитации, работающего сейчас в Уфе».

В центре планируется абилитация детей от одного до трех лет, а также других возрастов.

— В нем будет оказываться психологическая, методическая поддержка родителям детей, а также созданы учебные кафедры медицинских и педагогических высших учебных заведений республики, — сообщил он.

Проректор по воспитательной работе БГМУ Владимир Ишмаев предложил создать в Центре кафедру ихтиологии медицинского вуза. Он привел в пример подобный центр в китайском Харбине, отметив, что «здесь будет не только абилитация, но проводиться глубокая научная работа».

Его короткое выступление о некоем «молекулярном уровне изучения» явно не убедило присутствующих в зале, которые тут же потребовали научного доказательства от спикера», но Ишмаев отделался лишь общими словами о пользе общения детей и дельфинов. Его браваду об «образовательных и лечебных моментах» сравнили с «гомеопатией».

Но настоящий фурор у аудитории вызвала речь коллеги Ишмаева, Файрузы Латыповой, главного врача-неонатолога БГМУ, которая предложила придать Центру международный статус и ответственно заявила, что «развлекаловки с дельфинами не будет».

Файруза Латыпова. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Вы поймите, — обратилась она к присутствующим, — то, что сделали мы, такого в стране нет!

Это уникальное место. Я хочу назвать Центр международным, научно-методическим центром здоровья, образования и абилитации. Опыт у нас уже есть. Я не скрою, что я бы хотела, чтобы в центре была дельфинотерапия. Но все зависит от финансирования. Но это очень дорогое удовольствие. Те инвесторы, которые у нас есть, они не идут на это, сразу вам скажу. Научно-методический центр — это не развлекаловка с дельфинами! Дельфины, в конце концов, лучше живут в неволе

, — заявила Латыпова.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В зале зашумели люди.

— Лучше живут в неволе? Что за бред?

— Польза от дельфинотерапии никем не доказана!

— А чем она эффективнее иппотерапии?

— Сколько конкретно детей вылечились от недугов благодаря дельфинотерапии?

Все эти вопросы остались без ответов.

В какой-то момент, видимо, не выдержав многочисленных эмоциональных выпадов свой адрес из зала, Файруза Латыпова произнесла ту самую фразу, которая позже и вызвала настоящий шок у присутствующих горожан.

— Так вы за дельфинов или за детей? — задала она вопрос уже без микрофона.

Глушилки, сломанный микрофон и «птица счастья»

Дальнейшие два часа выглядели примерно следующим образом: каждый, кто был заявлен в списке, выходил к микрофону и выступал с двухминутной речью.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Спустя некоторое время в главном зале ГДК начались репетиции концерта. Из-за дверей было слышно, что солисты творческих коллективов исполняли песню «птица счастья завтрашнего дня». Это несколько отвлекало всех тех, кто сидел в первых рядах зала, а также тех, кто выходил к микрофону, едва справляющемуся со своими функциями.

Важно также отметить, что на протяжении продолжительного времени во время публичных слушаний была плохая связь. Позже мы выяснили, что усилиями администрации Уфы на слушаниях применили так называемые «глушилки». Таких, по словам журналистов, было в зале около шести. Благодаря ним корреспондентам, блогерам было затруднительно вести прямые трансляции и оперативно сообщать о происходящих в зале событиях.

Позже вице-мэр Уфы Алина Сулейманова пояснила Медиакорсети, что речь идет о «банальных мерах безопасности».

Глушитель мобильной интернет-связи. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Людей, разделяющих мнение за и против, можно было отличить даже по возрастному признаку.

Молодые мамы с детьми высказывались чаще всего против, чем за, представители старшего поколения, преимущественно, педагоги с большим стажем, высказывались решительно за.

Члены Совета по правам человека при главе Башкирии выступили против строительства центра. Среди них — Кристина Абрамичева, Альмира Жукова, а также Индира Салахова, председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных».

Альмира Жукова. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Многие голосовали за, «но с некоторыми условиями». Власти обещали замечания и условия граждан учесть.

— Я учитель. Палкой меня никто не гнал, если вы об этом. Нам надо помогать развиваться детям, — сказал высокий мужчина в темном костюме.

— Дельфинотерапия — та же гомеопатия, — говорит молодая девушка, сразу встретив бурные аплодисменты.

— Я мать лежачего ребенка-инвалида. Вы не знаете, что такое тащить таких детей. Это счастье, если такой центр будет в Уфе!

— Мне очень жаль тех, кто выступает за строительство реабилитационного центра, в котором будут использовать насилие над животными. Убежден, что в гуманном цивилизованном обществе это недопустимо. Стыдно, что люди медицины говорят нам про Китай, где права человека и животных не соблюдаются вообще, — говорит молодой человек.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Я лично проводила опрос. В магазинах, тренажерных залах, салонах красоты, у нас в подъезде, люди против развлекательного центра, против дельфинария! А сейчас его вдруг называют не развлекательным, а реабилитационным. Это обман. Все идет не по закону. Мы называем это общественными слушаниями? Почему не было нигде информации о публичных слушаниях? Только когда люди начали долбить Главархитектуру, они выложили все на сайт. Вчера! За день! — возмутилась молодая девушка. — Те, которые ставили подпись против, это люди, которые тоже имеют детей с ДЦП, которые в теме и разбирались в вопросе.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Вы хотите, чтобы ничего не было, что ли? Будем ходить сытые и довольные, так? Я за строительство такого центра, он нам необходим, это лучше, чем ничего, — заявил руководитель Уфимской городской организации инвалидов «Мир» Владимир Горбунов.

Владимир Горбунов. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— В детстве я ходила в цирк. Но выросла и прочитала все о насилии животных в таких местах. Мне жаль, что прямо сейчас власти Уфы манипулируют родителями, заставляя их выбирать. Глупо их использовать вот так, — говорит юная уфимка.

— Я тут услышала адский тезис от врача — «либо дети, либо дельфины». О чем еще можно говорить? Я против! — возмущается девушка.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Я педагог с 40-летним стажем в педагогике. Такого негатива я еще не видела. Идут слушания. А тут кого-то освистывают. Молодежь должна слушаться! — заявила школьный педагог.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Центр нужен детям! Детям он дает надежду! Я педагог и нас многие сейчас ругают, особенно молодые девушки, но скажите спасибо, что учителя принимают активное участие в общественной жизни города! — в ответ женщина услышала комментарии «о роли учителей в подтасовке голосов на выборах»: «Знаем мы вашу активную позицию, бюллетени за бесплатно подбросить готовы…»

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Реальная помощь детям, о чем вы говорите? Вы действительно думаете, что наши дети нужны кому-то, кроме нас? Администрация города, чтобы протащить коммерческий проект дельфинария, начинает играть на чувствах родителей -детей с ДЦП. Именно поэтому внезапно развлекательный цент превратился в научный центр абилитации.

Журналист, блогер Ольга Маловица. Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Оставим за скобками абсолютную недоказанность дельфинотерапии как метода лечения. Это примерно как гомеопатия. Доказанным методом является иппотерапия, лошади — традиционные животные. Но лошади не приносят столько бабла, а вот инвестор «Волшебный мир» (его деятельность связана с дельфинариями по России) есть. Самое главное. Нам так и не представили проект центра абилитации. Просто был слайд с некой схемой (внешне похож на план эвакуации, не более). Не известен не план реализации, ничего. Презентация господином Байдиным длилась 1 минуту: это будет центр абилитации, там будут работать учёные. Все. Врач, которого очень уважаю, Файруза Латыпова, верю, очень хочет создать настоящий центр абилитации. Она давно горит этой темой. Но по ощущениям, врач здесь лишь разменная монета для чиновников, которые явно отстаивают чьи-то интересы коммерческие, — выступает блогер, известный журналист Ольга Маловица.

— Я против того, чтобы у нас была еще одна тюрьма для животных, — говорит еще один молодой человек. — Миром должна править любовь! Может, это выглядит смешно, но мне искренне жаль животных!

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Где информация о бизнес-плане? Какой нормативный документ регулирует сегодняшние публичные слушания, ответьте, пожалуйста! Приведите примеры научного обоснования строительства проекта! — потребовала уфимка Евгения Коновалова, но так и не получила никакого внятного ответа на свой вопрос, кроме «у нас по регламенту не положено».

— Нас тут жалеть не надо. Вот тут говорят: то международный, то реабилитационный, то какой-то методический центр. Так много всего, мне кажется, до детей вообще тут не дойдет. Вот у нас есть заповедник с амурскими тиграми. И что, их больше становится? Наоборот, их число сокращается! — возмутился мужчина средних лет.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

— Так вы за или против центра? — спросила Алина Сулейманова.

— Я за реабилитационный центр! Но с одним условием, — уточнил мужчина.

— Без дельфинов? — уточнила вице-мэр.

— Без чиновников! — неожиданно ответил он.

В зале раздались хохот и аплодисменты.

В общей сложности на публичных слушаниях выступили более 70 человек.

В ближайшее время власти города объявят об итоге публичных слушаний.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Между тем, многие общественники заявили в соцсетях, что применение «глушилок» должно стать обязательным предметом проверки с участием правоохранительных органов. А сами активисты будут делать все возможное, чтобы отменить результаты публичных слушаний, которые были проведены с целым рядом нарушений.