Вопреки суду: Мэрия Уфы не выделила жилье матери-одиночке и ее сыну с дигнозом ДЦП

В 2017 году решением суда уфимские чиновники должны были предоставить Лилии Юмагуловой, в одиночку воспитывающей пятилетнего сына с диагнозом ДЦП. Сейчас семья вынуждена обитать в доме 1953 года постройки, в котором отсутствует канализация и водоснабжение. Такие неудобства могут привести к осложнению здоровья малыша: несмотря на запрет врачей, Лилия вынуждена мыть сына Богдана в бане.

Отец Богдана ушел из семьи на следующий год после рождения сына-инвалида. За условия, жизненно необходимые, Лилия вынуждена бороться в одиночку, рассказывают журналисты телеканала НТВ.

К счастью, благотворительные фонды не оставили семью в беде. На средства добрых людей ребенку купили специальную кровать, оборудованную «трубочками», через которые мальчик может есть и дышать.

После сюжета телеканала на ситуацию обратил внимание председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. По его инициативе проводится проверка по факту нарушения прав Лилии и Богдана. Ход и результаты проверки контролируются лично руководителем Следкома РФ по РБ Денисом Чернятьевым.

Напомним, ранее Медиакорсеть сообщала, что власти Учалинского района отказывают в замене жилья сироте Ильнуру Даушеву. Его комната, полученная в рамках программы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, требует капитальный ремонт.