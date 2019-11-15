Вице-мэр Уфы прокомментировала информацию о глушилках связи на слушаниях

Ранее Медиакорсеть уже написала о том, что на публичных слушаниях журналисты обеспокоились наличием так называемых «глушилок» мобильной связи.

Причина выяснилась довольно быстро, ее даже не потрудились хоть как-то скрыть организаторы мероприятия. В углу зала на столе стоял прибор, который без труда удалось идентифицировать в интернете как глушитель связи.Таких, по словам журналистов, было в зале около шести.

К глубокому разочарованию организаторов слушаний, глушитель не помешал сделать запись мероприятия, которая все равно появится вскоре в открытом доступе.

- Это обычные меры безопасности. 270 человек на втором этаже, 700 человек на первом этаже в зале во время концерта

(на первом этаже в зале Городского дворца культуры шел концерт – прим.ред.).

Если вы не заметили, еще и карета скорой помощи была зарезервирована для оперативного оказания медпомощи. На публичные слушания пришли и инвалиды, - пояснила Алина Сулейманова.

Напомним, что сегодня, 15 ноября, состоялись публичные слушания о строительстве дельфинария в Уфе.

Несмотря на то, что ранее проект представляли как развлекательный, то сегодня власти города доложили о совершенно иной его задаче.