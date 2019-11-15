В Уфе проходят массовые проверки водителей

По информации городской госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Дорожная полиция надеется также предотврадить авари с тяжкими последствиями.

На рейдах у водителей также будут проверять документы и исправность транспорта. В госавтоинспекции призвали не садится за руль в нетрезвом состоянии, пристегивать себя и особенно маленьких пассажиров.