В Уфе проходят массовые проверки водителей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Проверка на столичных дорогах проходит сегодня, 15 ноября.
По информации городской госавтоинспекции, профилактические мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Дорожная полиция надеется также предотврадить авари с тяжкими последствиями.
На рейдах у водителей также будут проверять документы и исправность транспорта. В госавтоинспекции призвали не садится за руль в нетрезвом состоянии, пристегивать себя и особенно маленьких пассажиров.
«Будьте аккуратными и взаимовежливыми на дорогах!Берегите друг друга!Соблюдайте правила дорожного движения!», – отметили в пресс-слежбе ведомства.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей