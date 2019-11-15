В Уфе прекратили поиски 16-летнего Романа Логинова
15 ноября, 21:30ОбществоАлия ФатхиеваФото: Лиза-Алерт
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пропавший подросток жив и здоров.
О том, что поиски Романа Логинова прекращены сообщили волонтеры "Лиза Алерт Башкортостан".
Сообщается, что парень жив и здоров, в настоящий момент он уже находится дома.
Напомним, о том, что 16-летний подросток пропал, стало известно накануне. Медиакорсеть писала, что парень вышел из дома и исчез.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей