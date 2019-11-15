В Уфе планируют построить продолжение улицы Галле
15 ноября, 16:20ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Потал Ufatime.ru передает, что муниципальные власти планируют реконструкцию улицы Города Галле.
По проекту работы проведут на территории моста через Белую до улицы Менделеева в Советсвом и Октябрьском районах.
В планах от моста через Белую до улицы Комсомольской расширить проезжую часть до 22-29 метров, а по обеим сторонам установить велосипедные дорожки и тротуары. На участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева планируют сносить некоторые жилые дома, и также расширить до 22 метров дорогу, обустроить тротуары, зеленые полосы безопасности и дорожки.
На третьем участке от проспекта Салавата Юлаева до проектируемого моста через Уфимку будет продолжение улицы, которое пройдет над тоннелем Восточного выезда. Протяженность участка составит 1 618 метров.
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