В Уфе планируют построить продолжение улицы Галле

По проекту работы проведут на территории моста через Белую до улицы Менделеева в Советсвом и Октябрьском районах.

В планах от моста через Белую до улицы Комсомольской расширить проезжую часть до 22-29 метров, а по обеим сторонам установить велосипедные дорожки и тротуары. На участке от улицы Комсомольской до проспекта Салавата Юлаева планируют сносить некоторые жилые дома, и также расширить до 22 метров дорогу, обустроить тротуары, зеленые полосы безопасности и дорожки.