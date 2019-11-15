В Уфе на публичных слушаниях о дельфинарии включили «глушилки» мобильной связи

Сегодня, 15 ноября, в здании ГДК в Уфе прошли публичные слушания по вопросу строительства дельфинария на территории парка «Кашкадан». На нем побывал журналист Медиакорсети Надежда Валитова.

О проведении мероприятия стало известно накануне. Журналистка Ольга Маловица написала на эту тему эмоциональный пост в соцсетях. Довольно быстро достояние гласности стала информация о том, что на слушания «в добровольно-принудительном порядке» приедут учителя и работники других бюджетных учреждения с заданием активно поддержать строительство дельфинария.

Каково же было удивление журналистов, когда они обнаружили плохое качество мобильной связи в зале ГДК. Причина выяснилась довольно быстро, ее даже не потрудились хоть как-то скрыть организаторы мероприятия. В углу зала на столе стоял прибор, который без труда удалось идентифицировать в интернете как глушитель связи.

- Очевидно, что это было сделано, чтобы предотвратить трансляцию мероприятия в соцсетях, - рассказала наша коллега Надежда Валитова. – Остается только предполагать, какого уровня люди заинтересованы в строительстве дельфинария, если организаторы слушаний прибегли даже к таким средствам.

К глубокому разочарованию организаторов слушаний, глушитель не помешал сделать запись мероприятия, которая все равно появится вскоре в открытом доступе.

Кстати, законность применения этих специальных средств вызывает сомнение. Помимо этого, глушение сотовой связи в случае возникновения ситуаций, опасных для жизни, может напрямую угрожать людям.

Применение данных средств на общественном мероприятии, на наш взгляд, должно заинтересовать республиканские правоохранительные структуры - МВД, прокуратуру, СКР и ФСБ стать предметом их расследования.

Более подробный материал о ходе слушаний будет опубликован в ближайшее время.