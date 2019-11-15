В МЧС Башкирии рассказали о ходе поисков пропавшего отца с двум сыновьями

«КП- Уфа» передала сегодня, что пропавшего Артема Мазова и его двоих сыновей продолжают искать в Башкирии.

По информации журналистов, в последний раз по просьбе следователей водолазы погружались в районе понтонной переправы в Бирске. Теперь спасатели будут погружаться в другом месте, которое пока что не определено. ГорОбзор.ру сообщает, что сегодня прощупывали дно реки Уфы.

Артем Мазов и его сыновья 5 и 8 лет пропали 26 октября, когда отец семейства заявил, что отправился на прогулку. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетних» (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже был найден автомобиль мужчины в акватории реки Уфы, где шла основная часть поисков.