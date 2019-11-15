В башкирском Стерлитамаке построят две новые дороги

Портал "Стерлитамаксити" сообщает о строительстве двух новых дорог. Со ссылкой на первого заместителя главы администрации Юрия Тротта передается, что они появятся возле Стерлитамака.

Первая дорога будет проходить через «Северный поток»от Уфимского тракта до Бельского моста.

Планируется также и Южный поток» – от улицы Строителей, Юрматинской с выходом в микрорайон Прибрежный и далее на Оренбургский тракт.