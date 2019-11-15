В Башкирии выделят грант на повышение производительности труда

Институт стратегических исследований Башкирии, по информации РБК-Уфа, объявил четыре закупки на общую сумму 6 млн рублей.

Сообщается, что размещение документов на портале гозакупок носит чисто информационный характер. Консультант по условиям договора берет на себя обязанность оказывать методологическую, консультационную и информационную поддержку по повышению производительности труда предприятию.

Известно, что предприятие является частью национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Грант в виде субсидий выделят из бюджета Башкирии, в 2019 году планируют выплатить 30% аванс.

По техзаданию для предприятия разработают дерево целей на этот год и макет информационного центра, планируется утвердить иакет ключевых показателей эффективности руководителей, определить идеальное и целевое соатояние плана. Планируется также обучить персонал, подготовить тренеров и создать проектный офис.